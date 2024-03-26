Новая должность появится у педагогов в Казахстане
Сегодня, 11:33
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Сегодня, 11:33Сегодня, 11:33
285Фото: proforientator.ru
В частности, в перечень добавляется специальность педагог-профориентатор, передаёт BaigeNews.kz.
Министерство просвещения подготовило дополнения в перечень должностей педагогов.
Отметим, введение должности педагога-профориентатора необходимо для координации работы по ранней профориентации школьников для осознанного выбора ими будущей профессии.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.
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