Новая должность появится у педагогов в Казахстане

В частности, в перечень добавляется специальность педагог-профориентатор, передаёт BaigeNews.kz.

Министерство просвещения подготовило дополнения в перечень должностей педагогов.



Отметим, введение должности педагога-профориентатора необходимо для координации работы по ранней профориентации школьников для осознанного выбора ими будущей профессии.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.