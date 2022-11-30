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Ноу-хау в преподавании военному делу ввёл полковник-педагог
За спиной полковника Александра Ладыгина более десяти лет преподавательского стажа, передаёт BaigeNews.kz. После окончания Алматинского высшего общевойскового училища он проходил службу на различных должностях. Накопив достаточный опыт и знания, он решил посвятить себя преподавательской деятельности.
Предложение попробовать себя в преподавательской деятельности мне поступило от моего бывшего командира, который в то время был начальником факультета, — поделился Александр Валерьевич. – Это направление для меня было интересным, так как где-то внутри меня созревало желание поступить в адъюнктуру и связать свою службу с развитием военной науки.
Он говорит, что о выборе профессии никогда не жалел, если была бы возможность вернуться в то время, то его выбор был бы точно таким же.
Сейчас полковник Ладыгин преподает "Военную топографию" в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. По его словам, изучение военной топографии имеет большое значение при подготовке будущих офицеров к самостоятельной работе в сложных условиях обстановки. Эта дисциплина в совокупности с тактикой, оперативным искусством и стратегией в целом играет существенную роль в военном деле.
Любой командир, начиная с командира взвода и заканчивая командующим, своё решение принимает на карте. Для этого ему в первую очередь необходимо уметь читать ее, видеть особенности территории, понимать, что может быть на руку противнику и, исходя из этих особенностей, ставить задачи, определять необходимые для их выполнения силы и средства, — пояснил Александр Ладыгин.
Полковник Александр Ладыгин — сторонник практической работы. Он уверенно заявляет, что практика — это прекрасная возможность "окунуться" в профессию. Поэтому внес изменения в программу преподавания дисциплины, увеличив в ней практические занятия с выходом в поле. Его инициатива была поддержана руководством военного института и с 2020 года курсанты обучаются по новой программе.
Проводя занятия, Александр Валерьевич старается прививать курсантам навыки проведения простых расчетов в голове, без использования калькулятора. Это требование он объясняет тем, что ещё в 2008 году, в период посещения семинара по линии ОБСЕ в ФРГ, стал свидетелем того, что у прибора, определяющего местоположение объекта, произошел сбой. Оператор ожидал, пока ему заменят прибор, и только после этого продолжил демонстрацию действий по перемещению подразделения на местности. Это обстоятельство вызвало недоумение полковника Ладыгина: ведь у оператора была карта местности, по которой можно было произвести все расчеты с помощью обычной линейки и транспортира. По времени это было гораздо быстрее, чем ожидать новое устройство и производить его настройку.
С целью повышения качества преподавания и сокращения времени для проверки знаний курсантов по некоторым темам Александр Валерьевич разработал карточки с условными топографическими знаками, элементами рельефа и сокращениями, применяемыми на топографических картах.
Кроме того, преподаватели Александр Ладыгин и Сабит Мусалиев выпустили учебник по "Военной топографии", адаптированный под программу подготовки. Офицеры сделали увеличенную функционирующую 3D модель компаса Андрианова, которая позволяет наглядно объяснить курсантам основные принципы работы с компасом и, самое главное, проверить их освоение. Преподаватели оборудовали наглядный стенд, демонстрирующий правила комплектования и содержания офицерской сумки, а в настоящее время завершают работу над стендом по использованию офицерской линейки.
Ладыгин — член-корреспондент Академии педагогических наук Казахстана и активно участвует в научной деятельности военного института. Он не собирается останавливаться на достигнутом, впереди много планов. К примеру, в этом году он готовится к защите докторской диссертации.
Военный человек должен быть профессионалом своего дела, интересы Родины для него должны стоять на первом месте. Мои старшие командиры, воспитавшие меня с лейтенантских погон, говорили "не спрашивай, что должна тебе Родина, а спроси, что ты должен сделать для неё". Это мой жизненный девиз, – сказал Александр Ладыгин.
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