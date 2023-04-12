Ноу-хау костанайского школьника по утилизации сигаретных фильтров оценили за рубежом

Фото: Фото предоставлено пресс-службой НИШ

Разработку ученика восьмого класса Назарбаев интеллектуальной школы Бауржана Амиргалиева высоко оценили на международном конкурсе научных проектов в Брюсселе.

Школьник начал работать над проектом в прошлом году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Тогда он задумался над тем, как избавить родной Костанай от мусора в виде сигаретных фильтров.

"Как мы знаем, это очень распространенный вид мусора. На Земле он является первым в списке по загрязнению экологии. Ежегодно выбрасывается около 7-8 миллиардов сигаретных фильтров по данным National Geografics. Фильтры могут разлагаться на земле около пяти лет, это бионеразлагаемый полимер. В воде разлагаются пять-семь лет", - рассказывает о своем проекте Бауржан Амиргалиев.

Восьмиклассник изучал, как собирают фильтры в странах мира, и какие способы утилизации есть. Единственная сложность – сбор отходов осуществляется вручную.

"Мы с моим научным руководителем Галиной Вартаньян начали работать над проектом ещё в октябре 2022 года. И вот к чему мы пришли: к решению проблемы с утилизацией фильтров путем добавления их в кирпичи. Таким образом, повышается их теплопроводность – способность кирпича удерживать тепло внутри себя. Тем самым мы можем сделать дома теплее и намного увеличить температуру зимой", - говорит школьник.

Процесс изготовления улучшенных фильтрами кирпичей достаточно прост. В массу из глины добавляют измельченные фильтры.

"Средняя теплопроводность кирпичей обычных глиняных 0,15 сотых. Наши же кирпичи могут показывать показатели гораздо ниже, а чем ниже, тем лучше. В среднем на один кирпич уходит не так много сигаретных фильтров, а результат заметно увеличивается. Мы изготавливали мини-версию стандартного кирпича, но на 500-граммовый кирпич требуется в среднем 10-15 фильтров", - рассказывает Бауржан Амиргалиев.

Такого способа утилизации фильтров в Казахстане ещё не рассматривали. В Австралии учёные Мельбурна проводили аналогичные исследования, но казахстанская разработка – это собственная методика.

На конкурсе научных проектов в Брюсселе "Student Research Conference" Бауржан Амиргалиев принял участие в секции биологические науки по направлению "Экология" и занял первое место. Дипломы первой степени получили и 12-классники из НИШ Асан Асанов и Амирхан Асылкан в направлении "Генетика". Они авторы уникального исследования, направленного в конечном итоге на поиск лекарства от рака.

Фото предоставлено пресс-службой НИШ

"Темой нашего научного проекта было влияние витамина D на частоту мутации у мушек-дрозофилов. Мы выяснили, что витамин D уменьшает частоту мутаций у них, соответственно из этого можно сделать вывод, что у людей эффект будет схож, и благодаря этому частота онкологических заболеваний будет меньше", - рассказывает Асан Асанов.

На школьном конкурсе работа ребят заняла первое место, и в конце прошлого года они отправили заявку на участие в Брюссельском конкурсе международных работ.

"Нас вдохновил учитель мистер Selwyn Jacobs. Он собрал ребят из параллели, чтобы повторить научную работу Томаса Моргана, который исследовал гены и хромосомы дрозофилов. На протяжении полутора лет мы разводили Дрозофил и проводили различные эксперименты. Изначально мы хотели изучить различные мутации, а после пришла идея использовать витамины для исследования. Так и начали изучать влияние витамина D", - делится школьник.

Если до использования витамина частота мутации "белое тельце" у мушек была два процента, то при использовании витамина Д снизилась до нуля. Также мутация "бордовые глаза" с 17 процентов снизилась до 10-12 процентов.