Норвежские бизнесмены заинтересовались рыбоводством и энергетикой в Казахстане

Фото: пресс-служба МИД РК

Предприниматели из Норвегии заинтересовались казахстанским инвест-климатом. Об этом стало известно на заседании круглого стола, который организовали для бизнесменов двух стран в Осло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Встречу, организованную торгово-промышленной палатой "Восточный офис Норвегии", посольством Казахстана в Норвегии и АО НК "Kazakh Invest", посвятили инвестиционным возможностям в Казахстане.

По итогам 2022 года торговый оборот между Казахстаном и Норвегией увеличился на 38 процентов до 117,5 миллиона долларов США.

В основном, Казахстан экспортирует в Норвегию пшеницу, алюминий, ферросплавы, металлопродукцию, двигатели и другие товары. В свою очередь Норвегия поставляет в Казахстан рыбу, титановые руды и концентраты, продукты питания, медицинские приборы, азотные удобрения.

Посол Казахстана Адиль Турсунов рассказал о политических и экономических реформах, инициированных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, мерах правительства по улучшению делового и инвестиционного климата, а также о работе по релокации иностранных компаний в Казахстан. Он подчеркнул стремление Посольства активизировать торгово-экономические и инвестиционные связи между Казахстаном и Норвегией.

Официальный представитель АО НК "Kazakh Invest" Сакен Олжабаев подробно рассказал об инвестиционном климате в Казахстане, мерах государственной поддержки иностранных инвесторов, благоприятных условиях, создаваемых правительством для компаний, готовых реализовать инвестиционные проекты в перерабатывающих отраслях экономики. Презентованы инструменты Международного финансового центра "Астана".

Особый интерес норвежских предпринимателей вызвал потенциал сотрудничества в рыбоводческой отрасли, сфере возобновляемых источников энергии, развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Управляющий директор "Восточного офиса Норвегии" Ханс-Олав Рекдал отметил, что это первая встреча широкого формата, посвященная Казахстану.

"Сегодняшнее мероприятие является важным началом нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества. Мы очень впечатлены усилиями казахстанского государства по укреплению сотрудничества с Норвегией, Европой и всеми странами, связанными с Шёлковым путем. "Восточный офис Норвегии" рассчитывает на долгосрочное взаимодействие, особенно, в сфере энергетики, сельского хозяйства, морского судоходства, аквакультуры и горнодобывающей промышленности", — подчеркнул Ханс-Олав Рекдал.

Теперь казахстанская сторона планирует пригласить норвежскую бизнес-делегацию в гости для предметного рассмотрения перспектив партнёрства.