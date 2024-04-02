Нормативы финансирования лизинга техники увеличат в Казахстане

Минсельхоз разрабатывает пакет поправок в Правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщили в правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передаёт BaigeNews.kz.

Решение принято по итогам анализа результатов действия программы "Ауыл аманаты" за 2023 год и в результате обращений жителей регионов.

На сегодня из выделенных в прошлом году сельчанам доступных микрокредитов в общем размере 100 миллиардов тенге освоено 82,4 миллиарда. Из них 80 процентов направлены на развитие животноводства, 5,2 – на приобретение техники и оборудования, четыре – на растениеводство.

Участники совещания отметили, что программа "Ауыл аманаты" дала импульс развитию сельхозкооперативов в стране. В прошлом году было создано 407 кооперативов, больше всего – в Туркестанской (75), Актюбинской (71), Карагандинской (53), Кызылординской (51) областях. Регионы поднимают вопрос получения действующими сельхозкооперативами доступных заёмных средств на приобретение техники в лизинг по данной программе.

"Проект поправок в Правила субсидирования предусматривает возможность оформления лизинга сельхозтехники сельскохозяйственными кооперативами под 2,5 процента годовых и сроком до пяти лет. Финансирование будет осуществляться за счёт республиканского и местного бюджетов. Для приобретения сельхозтехники по программе именно кооперативами мы увеличиваем норматив финансирования", – сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.

Серик Жумангарин поставил перед регионами задачу по оказанию содействия в создании в каждом районе области по 1-2 сельхозкооператива ежегодно.