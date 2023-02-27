open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

nokia.com Сегодня, 06:37
176
Сегодня, 06:37
176
Фото: nokia.com

Nokia сменила логотип и стратегию

Финская телекоммуникационная корпорация Nokia объявила о новой стратегии и представила новый логотип, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
 
"Мы видим потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности. Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком", - приводится в сообщении цитата президента Nokia Пекки Лундмарка.
 
Также компания обновила свой логотип. Новый логотип состоит из пяти различных форм, образующих слово Nokia, а знаковый синий цвет старого логотипа был заменен на диапазон цветов в зависимости от использования логотипа.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#смартфон #производители #Финляндия
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:37
176
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх