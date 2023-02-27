Nokia сменила логотип и стратегию

"Мы видим потенциал цифровых технологий для преобразования бизнеса, промышленности и общества с возможностью значительного повышения производительности, устойчивости и доступности. Сегодня мы делимся нашей обновленной стратегией компании и технологий с упором на раскрытие потенциала сетей — создание будущего, в котором сети встречаются с облаком", - приводится в сообщении цитата президента Nokia Пекки Лундмарка.