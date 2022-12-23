open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

sports.kz Сегодня, 08:39
256
Сегодня, 08:39
256
Фото: sports.kz

Нокаутер с 30 победами сообщил детали боя с Головкиным

Бразильский боксёр среднего веса Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) заявил, что его бой с чемпионом мира IBF/WBA Super/IBO Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) из Казахстана состоится весной будущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Фалькао является обязательным претендентом Головкина и занимает первое место в рейтинге среднего веса от IBF. Ранее организация совместно с коллегами из WBA постановила GGG сразиться с Фалькао, а затем победитель должен будет встретиться с "обычным" чемпионом мира WBA в средней категории Эрисланди Ларой.

"Бой запланирован на март, потому что IBF уже дала нам 90-дневный срок. Теперь осталось только определить место и дату. Я полон уверенности в себе. В начале января я поеду в Соединенные Штаты и начну свою подготовку там. Это будет первым шагом к моей мечте — стать чемпионом мира", — поделился со СМИ у себя на родине Эскива.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бокс #Головкин #бой
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:39
256
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх