Нокаутер с 30 победами сообщил детали боя с Головкиным

Фото: sports.kz

Бразильский боксёр среднего веса Эскива Фалькао (30-0, 20 КО) заявил, что его бой с чемпионом мира IBF/WBA Super/IBO Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) из Казахстана состоится весной будущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Фалькао является обязательным претендентом Головкина и занимает первое место в рейтинге среднего веса от IBF. Ранее организация совместно с коллегами из WBA постановила GGG сразиться с Фалькао, а затем победитель должен будет встретиться с "обычным" чемпионом мира WBA в средней категории Эрисланди Ларой.