Нобелевскую премию присудили разработчикам вакцин от коронавируса
Сегодня, 16:39
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Сегодня, 16:39Сегодня, 16:39
125Фото: ria.ru
Нобелевскую премию по медицине 2023 года присудили Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку мРНК-вакцин против COVID-19, которые многие эксперты считают небезопасными для здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"(Нобелевская премия по медицине. — Прим. ред.) за их открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19", — говорится в сообщении Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте.
Работа ученых помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.
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