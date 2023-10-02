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Нобелевскую премию присудили разработчикам вакцин от коронавируса

Сегодня, 16:39
АВТОР
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ria.ru Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
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Фото: ria.ru

Нобелевскую премию по медицине 2023 года присудили Каталин Карико и Дрю Вайссману за разработку мРНК-вакцин против COVID-19, которые многие эксперты считают небезопасными для здоровья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"(Нобелевская премия по медицине. — Прим. ред.) за их открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19", — говорится в сообщении Нобелевского комитета при Каролинском медицинском институте.

Работа ученых помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.

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