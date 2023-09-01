Никто не сделает Казахстан лучше вместо нас - Токаев

Объединить усилия граждан, бизнеса, представителей власти призвал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.

"Достичь стоящей перед нами высокой цели будет непросто. Но если объединить усилия граждан, бизнеса, представителей власти, то нам это по плечу. Только так мы сможем коренным образом трансформировать существующую модель развития государства и преодолеть все трудности", - сказал президент.

Токаев отметил, что сейчас в мире сложилась очень сложная обстановка, человечество сталкивается с различными вызовами. Между государствами нарастает противостояние, разгораются вооруженные конфликты.

Количество беженцев в мире превысило 110 миллионов. Все это оказывает негативное влияние и на Казахстан.