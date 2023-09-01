  • 1 Сентября, 14:18
  • BAIGENEWS
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
В Казахстане 39 новых школ открыли свои двери в День знаний
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Президент Казахстана поздравил учителей и школьников с Днём знаний
Жители Петропавловска возмутились очередной вырубкой в Мещанском лесу
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Никто не сделает Казахстан лучше вместо нас - Токаев

Сегодня, 13:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот Сегодня, 13:34
Сегодня, 13:34
224
Фото: скриншот

Объединить усилия граждан, бизнеса, представителей власти призвал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает BaigeNews.kz.

"Достичь стоящей перед нами высокой цели будет непросто. Но если объединить усилия граждан, бизнеса, представителей власти, то нам это по плечу. Только так мы сможем коренным образом трансформировать существующую модель развития государства и преодолеть все трудности", - сказал президент.

Токаев отметил, что сейчас в мире сложилась очень сложная обстановка, человечество сталкивается с различными вызовами. Между государствами нарастает противостояние, разгораются вооруженные конфликты.

Количество беженцев в мире превысило 110 миллионов. Все это оказывает негативное влияние и на Казахстан.

"Однако даже в условиях глобальной турбулентности и неопределенности мы будем твердо следовать своим курсом. Безусловно, путь прогресса и поступательного развития не бывает гладким и безоблачным. Никто к нам не придет со стороны и не сделает Казахстан лучше вместо нас. Каждый гражданин нашей страны должен идти в ногу со временем. В такое кризисное время наш народ должен сохранять единство и сплоченность. Другого варианта нет", - подытожил глава государства.

Самое читаемое

Наверх