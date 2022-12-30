НИИ курортологии создали в Боровом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РК

Научно-исследовательский институт курортологии и медицинской реабилитации создали в Казахстане на базе Республиканского центра реабилитации "Бурабай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения РК.

Он станет единым научно-методическим центром развития курортологии в Казахстане.

Созданный НИИ будет проводить научные, экспертные и комплексные исследования природных лечебных грязей, минеральных вод, климатических особенностей регионов для развития санаторно-курортной отрасли.

Для этого на базе НИИ планируется создать современный лабораторный центр для разработки научных основ рационального природопользования на территории РК и проведения экспертизы с выдачей заключений на использование подземных и наземных вод, лечебных грязей, розлив питьевых минеральных вод.

Единый методический центр на базе НИИ возьмёт на себя разработку единых стандартов в этой сфере, станет проводником новых технологий в профилактической и восстановительной медицине, куратором правовой и научно-организационной работы, также будет способствовать решению вопросов кадрового, материально-технического, консультативно-методического характера.

По словам директора центра реабилитации "Бурабай" Саягуль Каиргельдиной, команда ведущих курортологов страны планирует разработку специальных программ для лечения и реабилитации детей и взрослых. Уже определены новые пути использования в санаторно-курортной отрасли уникальных природных лечебных ресурсов Казахстана, а также внедрение инновационных подходов в восстановительных технологиях.