Незрячий паралимпиец из Астаны ведёт блог об инклюзии

Фото: из личного архива Ардана

25-летний Ардан Галымулы не видит с рождения. Но мир для него вовсе не чёрный, а яркий и красочный. Молодой человек женат на прекрасной девушке, состоит в паралимпийской сборной по голболу, играет на домбре и с недавнего времени активно ведёт свой блог. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с молодым человеком о детстве, спорте, знакомстве с супругой и планах на будущее.

- Ардан, расскажите о своей семье, детстве. Как вас воспитывали родители? Сильно опекали или, наоборот, сразу готовили к самостоятельной жизни?

- Я родился в 1997 году в пригороде Алматы - Карасайский район, село Кемертоган. Рос в частном доме. Я из простой семьи. Отец - электрик, мама - педагог, учитель начальных классов. У меня есть старшие брат и сестра. Они меня старше на 12 и 10 лет. Поэтому у меня, можно сказать, есть две пары родителей. Настоящие родители, которые были уже взрослые, когда я родился, и молодые родители – мои брат и сестра.

Родители меня опекали, хотели оградить, защитить. А брат с сестрой больше учили, заставляли что-то делать. Я с детства сам всё делал. И по двору, и по дому. Убирался, дрова рубил, огород копал, печку топил. Этому всему учили и отец, и брат.

Фото из личного архива героя

- Где вы учились?

- Учился я в специальной школе-интернат для слепых и слабовидящих детей в Алматы с первого по 12-ый класс. Всю неделю я жил там с понедельника до субботы. Там же я закончил музыкальную школу по классу домбы.

- Когда вы начали заниматься спортом?

- Спортом я начал заниматься ещё в школе. Сначала настольными видами спорта – шашками. Потом у нас в школе открыли плавание. Я там позанимался год или два. А потом примерно в 15-16 лет начал заниматься плаванием серьёзно. Года три-четыре я занимался плаванием, выступал. Потом начал заниматься голболом. Тогда в 2016-2017 годах это был новый вид спорта в Казахстане. Его завез Мусрат ага, он президент федерации сейчас. Нам презентовали голбол в школе, нам понравилось. Я был в составе первой сборной Казахстана. Начались первые поездки за границу, набирались опыта. Сейчас я также состою в сборной. Раньше туда мог попасть любой желающий, сейчас уже отбор проводят, есть конкуренция. Этот вид спорта у нас активно развивается.

Фото из личного архива героя

- Где вы познакомились с супругой?

- С супругой мы познакомились через общих знакомых. Мы ездили в поездку в Азербайджан с группой людей. Можно сказать, что я влюбился "с первого взгляда". Я начал ухаживать за ней. Она смеялась над моими шутками. Мне понравился её голос, смех. В итоге я завоевал её сердце.

Жена у меня очень умная, образованная. Она окончила Назарбаев университет. Потом мы поженились, и она поступила в Оксфорд в магистратуру. После свадьбы мы поехали туда. Она год училась, а я был просто рядом.

Фото из личного архива героя

- Когда возникла идея вести свой блог?

- Насчёт блога идея была давно. Сначала я планировал на Youtube делать канал. На это пока нет ресурсов. И мне один друг посоветовал делать рилсы, тиктоки. Это было год назад. Год я ходил, обдумывал концепцию, сомневался, не решался начать.

Супруга давно занимается своим личным блогом об образовании, медицине. И она мне тоже говорила: начни, делай.

Полгода назад я отснял первое видео, друг мне помогал делать монтаж, я его ждал несколько месяцев. Потом я опять ждал, думал, что не буду закидывать. В итоге в мае закинул это видео. Я получил отклик от людей, мне это понравилось.

Для себя я сформулировал цели своего блога. Первое: чтобы люди узнали о том, как живут незрячие люди, чтобы они не боялись этого, не удивлялись, правильно реагировали. Есть разные реакции: кто-то боится, кто-то гипертревожно относится – "Ой-бай, ой-бай!". И многие не умеют, не знают, как подойти, помочь, что-то подсказать, провести. В дальнейшем я в блоге буду это всё показывать.

Вторая цель направлена на широкую аудиторию: чтобы мотивировать молодежь, транслировать в общество правильные ценности. Чтобы молодые люди были добрыми, не сомневались в себе, не отчаивались, не опускали руки. Как бы я ни говорил, что я не инвалид, живу полной жизнью. Все же для людей это большая мотивация, когда они видят меня и думают: "Уау, даже он смог это сделать, почему я не могу?" - грубо говоря. Я хочу, чтобы это подталкивало людей достигать своих целей.

Ну и третье, это личный бренд. Это мои коммерческие планы. Ведь мне тоже надо кормить семью, детей, Құдай буйырса (дай Бог). Это цель зароботка, чтобы были хорошие рекламные контракты, чтобы какие-то проекты делать. Потому что с инвалидностью у нас никакой работы не найдёшь. Есть только пара профессий – массажист и музыкант, условно говоря.

Фото из личного архива героя

- В блоге вы рассказывали, что один мужчина привёз вам наклейки на плиту для удобства пользования после вашего видео о том, как вы готовите завтрак. Это незнакомый человек, просто ваш подписчик?

- Да-да, так и было. Это просто наш подписчик. Он увидел мой рилс и написал в директ, сказал, что нужно сделать наклейки на плиту. Мы так переписывались. Он сказал, что у него как раз есть такие наклейки. В итоге он сам приехал, привёз их и наклеил. Было очень приятно.

- Вы очень улыбчивый и жизнерадостный человек. Расскажите, как вам это удаётся? Ваш секрет.

- Всё очень просто: надо любить людей, быть добрым, совершать добрые поступки, не зацикливаться на трудностях.