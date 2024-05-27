Незаконные госзакупки на 3,7 млрд тенге выявили в области Ұлытау

Прокуратурой области Ұлытау с начала текущего года отменено 12 государственных закупок на общую сумму 3,7 млрд тенге, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как показали результаты анализа, местными исполнительными органами при объявлении конкурсов соответствующие экспертизы не проводились, отсутствовала проектно-сметная документация и неправомерно предусматривались требования, ухудшающие положение потенциальных поставщиков.

"К примеру, Отделом экономики и финансов города Жезказган объявлены государственные закупки по содержанию автомобильных дорог на сумму 1,9 млрд тенге. При этом в конкурсной документации заказчиком необоснованно предъявлены не предусмотренные законом квалификационные требования (в части соблюдения законодательства, не относящегося к предмету госзакупок). Более того, в нарушение требований бюджетного законодательства заказчик планировал заключить договор на содержание городских автодорог сроком на 3 года. Однако такие работы не входят в перечень договоров, срок которых может превышать текущий финансовый год", - говорится в сообщении.

В другом случае, областным Центром психического здоровья Управления здравоохранения при закупках услуг по обеспечению питанием пациентов излишне выделены средства в размере 17,2 млн тенге.