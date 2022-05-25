Жители Щучинска выберут себе нового акима. Какие проблемы ему предстоит решать?

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Город Щучинск – центр Бурабайского района Акмолинской области. Расположен в 70 километрах от Кокшетау. Не так давно его прежний аким Ерлан Каппасов, спустя 2,5 года правления, объявил, что оставляет должность по семейным обстоятельствам. Буквально завтра, 26 мая, местный избирком вынесет постановление о том, что ровно через месяц, 26 июня состоятся прямые выборы акима города районного значения. Как на сегодня выглядит курортный городок? Какие проблемы предстоит решать новому градоначальнику? И какого руководителя ждут сами жители? Ответы на эти вопросы корреспондент BaigeNews.kz искал на месте.

Дом, улица, фонарь…

Первое, что бросается в Щучинске в глаза, – обилие зелени. По обеим сторонам улиц этого маленького городка растут деревья. В основном, тополя, клен и березы.





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Мало многоэтажек – преимущественно частные домики. Причем, советских времен. Индивидуальное жилищное строительство, кажется, активней на окраинах.





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Про "благоустройки". Самые высокие – девятиэтажки. Но их мало – в основном по пять и четыре этажей. На центральных улицах они плотно "заселены" коммерческими объектами – магазинами, кафе, столовыми, аптеками, мастерскими…

В этом году в городе начали строить четыре многоквартирных дома: три пятиэтажки в микрорайоне Экспедиции, еще одну – в Заречном. В последнем, как сообщили в местном акимате, проектируются еще восемь домов: три девяти- и пять пятиэтажек. Возводить их будут в этом и следующем годах. А когда достроят, заселят в них очередников – многодетные, социально уязвимые семьи, граждан с инвалидностью. К слову, на сегодня в очереди за жильем состоят 2 320 человек.

Ахиллесова пята Щучинска, принято считать, – дороги. Нам показалось, сегодня все уже не так уж и плохо. Но видно, что проводится, в основном, средний ремонт. Впрочем, это касается основных, центральных улиц. Потому что на второстепенных, дорог, кажется, нет вообще.

Судя по всему, администрация города озадачилась делать дороги там, где ходит общественный транспорт.





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Местные жители рассказали, что в прошлом году, наконец, сделали дороги в неблагополучном Капае. Это край города, где была вечная непролазная грязь. Там на восьми улицах сделали средний ремонт. Теперь, когда дороги хорошие, автолюбители стали набирать скорость. Люди просят поставить знаки, лежачие полицейские и прочее.

Впрочем, светофоры и прочие "регулировщики" движения нужны кое-где и в других микрорайонах.

В этом году в Щучинске, по информации акимата, отремонтируют почти девять с половиной километров дорог. Это восемь улиц (Пугачева, Разина, Рабочую, Ломоносова, Алаш и подъездную дорогу к локомотивному депо). Завершат ремонт улицы Ауэзова и подъездную дорогу к РОВД.





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Уместно отметить, что дороги – в компетенции районного акимата.





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На главных улицах бросаются в глаза инновационные пешеходные переходы со светодиодами. Кстати, окрашены они пластиковой краской. Еще одно новшество, которое широко применяют во всем мире, но еще не до конца оценены местными жителями, – это пешеходные переходы, которые подняты над проезжей частью. Здесь также использовали краску с более крепким покрытием, которое и спустя год заметно.





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На "самой центральной" улице мы увидели две красивые автобусные остановки, в виде зонтика. Правда, одна из них, когда был сильный ветер, немного накренилась. И пока ее не поправили.

А стоит. Мало ли…





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Мы уехали до наступления темноты. Но, по словам жителей, освещение есть только на трех – главных – улицах города: Ауэзова, Абылай хана и Едомского. Оказывается, прежнему акиму Ерлану Каппасову удалось установить на них в общей сложности 465 фонарей – обычным хозспособом. Причем на Абылай хана аж до самого вокзала.

За это люди вспоминают о нем добрым словом.

Остальные остаются в темноте. К слову, таких немало и в Кокшетау.

В акимате обещают, что уличное освещение появится на улицах Тургайская, Октябрьская, Кенесары и на первой линии микрорайона Заречный.





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Раньше жители Щучинска жаловались на плохие условия в районной больнице, фотографировали обшарпанные стены и старые окна-двери. Оказывается, здание капитально отремонтировали еще до пандемии. Что касается поликлиники, под нее в больничном городке построили новое шестиэтажное здание и оснастили современным оборудованием.

Теперь горожане довольны.

Но, как и по всей стране, остается острой проблема с врачами.





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На этой огороженной профлистом территории с 1959-го до прошлого года располагался районный Дом культуры. Здание сохранило ретро-колорит. Но, к сожалению, он, внешний налет старины, шел "в комплекте" с прочими атрибутами ветхости. Что не преминуло дать о себе знать: ровно два года назад, 21 мая, обрушилось межэтажное перекрытие второго этажа. Поэтому помещение признали аварийным и впоследствии снесли.





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На этом месте обещан новый Дом культуры. Жители попросили, чтобы внешне он был максимально похож на предыдущий. Власти заверили, что так и будет. А еще заявлено, что в новом ДК будет зрительный зал на 400 мест, также залы хореографии, выставочный, конференц-, репетиционные комнаты и многое другое.

Однако воз и ныне там – люди начали беспокоиться. Но в акимате уверяют, что в этом году строительные работы обязательно начнут.

Еще один желанный и ожидаемый горожанами социальный объект – Дворец спорта. Строительство уже ведется, выполнено примерно 30 процентов работ. В здание площадью 13 тысяч квадратов войдут несколько спортивных залов, бассейн, теннисный корт, футбольный и волейбольный залы. Прежний аким на последней отчетной встрече с населением в апреле обещал, что комплекс достроят в следующем году.

В самом центре города расположен городской парк культуры и отдыха, а через дорогу – Аллея славы и фонтан.

Парк выглядит вполне прилично для провинциального городка. По обеим сторонам лавочки под навесом, весьма оригинальные "зеленые" фигуры.





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Сразу хочется пройти к Стеле "Памяти погибшим". Ее территорию, подсказывают прогуливающиеся по парку ребята, не так давно отреставрировали. А еще здесь, оказывается, перезахоронены останки фронтовика, Героя Советского Союза Николая Клыпина.





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Детишки резвятся на игровой площадке, а ребята постарше и "посерьезней" играют в футбол.





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Городошная площадка – еще одно место, за которое горожане благодарят Ерлана Каппасова. Оказывается, несколько лет назад они попросили акима построить площадку для тренировок и соревнований. Градоначальник прислушался и организовал ее на месте танцплощадки – с освещением и правильным комплектованием.

Городошный спорт – не такой популярный, как, например, бокс или футбол. Но у него своя 200-летняя история, а в Бурабайском районе есть несколько команд-городошников.

Напомним, городошный спорт или городки – это старинная русская игра, в которой нужно выбивать палкой "городки" – фигуры из других палок, с определенного расстояния метая основную палку – "биту".





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На Аллее Славы свеженькие лавочки, но главным украшением достопримечательности с недавних пор стал фонтан. Его удалось восстановить прежнему руководству города. Предыдущий был из трех чаш, переливающийся, не простоял и года – сломали. И теперь "реанимированный" фонтан – старое-новое место притяжения детей и молодежи.





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Правда, нам не удалось увидеть его во всей красе: был без воды и выключен. Но местные показали нам, как фонтан выглядит, когда работает.





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Еще нам показалось, что в Щучинске довольно чисто. Между тем, люди рассказали раньше практически в каждом дворе были горы мусора. Проблема не решалась годами. Жители обращались к блогерам, приглашали республиканское телевидение – одним словом, били во все колокола. Утопающий в бытовых отходах городок "спасла" компания с говорящим названием "Clean City NS". Сейчас она обслуживает многоквартирные дома, но в перспективе, обещано на апрельской встрече с населением, охватит и частный сектор.

То, что компания "зашла" в Щучинск, а люди поверили ей, – заслуга опять же прежнего акима. Он, по словам местных, сумел организовать диалог. К слову, предприятие отказалось обслуживать Кокшетау, но согласилось решать "мусорный" вопрос в Бурабае.





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"Все они хапуги и бездельники!"

Как видим, экс-аким Ерлан Каппасов запомнился людям хорошими делами. Похоже, для города он не был "лишним" и бесполезным начальником.

Добрым словом вспоминают здесь и более раннего градоначальника – Галину Бичун. По словам местных, ей вроде как из области несколько раз предлагали вернуться. Но она решительно отказывается.

Впрочем, большинство жителей о предстоящих выборах узнавали от нас. А узнав, махали рукой: мол, разве от нас, простых смертных, что-либо зависит?!

– Не знаю ни крайнего акима, ни других. Вообще никого не знала!

– Все они бездельники и хапуги. Не пустят на эту должность честного человека!

– Нет у нас достойных претендентов в акимы!

– Идти голосовать – только время впустую тратить. Все равно все давно куплено!





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Показалось, жители Щучинска не отличаются активной гражданской позицией и стремлением брать на себя ответственность за свое же завтра. Но зато с критикой не задержатся. Между тем, суть внесенных в выборное законодательство изменений – как раз-таки в том, чтобы дать народу возможность влиять на судьбу своей малой родины. В свою очередь, акимы понимают, что теперь они больше зависят от населения, это должно повысить их ответственность. Но и сами люди отныне вместе с избранным акимом несут ответ за происходящее на территории, где живут.

"Акимом может стать каждый"

Председатель Акмолинской областной избирательной комиссии Манарбек Садуов отметил, что прямые выборы сел, поселков, сельских округов проводятся каждый месяц.

"Например, в прошлом месяце в Атбасарском районе. У кого-то из акимов срок закончился, кто-то по состоянию здоровья, некоторые идут на повышение, кто-то переезжает…", – пояснил председатель облизбиркома.

Активность, по его словам, на разных локациях разная. Но есть населенные пункты, где партия выдвигала своих кандидатов, а побеждали самовыдвиженцы.

Садуов напомнил, что акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет и не достигнувший пенсионного возрасте, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Например, иметь высшее образование, стаж работы в госорганах или коммерческих структурах. Быть способным по личным и профессиональным качествам, состоянию здоровья и уровню образования выполнять возложенные на него должностные обязанности.

Также в случае самовыдвижения кандидат должен быть поддержан не менее, чем одним процентом голосов от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа, имеющих право голосовать.

Редакции удалось узнать об одном кандидате на должность акима Щучинска. Он собирает пакет документов, обдумывает предвыборную программу и пути ее исполнения. Проблемы города ему знакомы не понаслышке, так как он – местный. И, как стало понятно из разговора, уверен в своей победе.

Между тем хочется напомнить жителям: акимом может стать каждый достойный гражданин города.

"Жителям нужно задуматься и выдвинуть своего кандидата. А уж если он победит, поддерживать его и помогать. Потому что к предыдущим, невыборным, градоначальникам народ относился скептически. Говорили, мол, его назначили, проблемы города не понимает. А сейчас у всех нас есть реальный шанс сделать так, чтобы было, так сказать, "по-нашему", – высказался житель Щучинска Игорь Матвеев (имя и фамилия по его просьбе изменены).





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Он также отметил, что активность у жителей Щучинска в большей степени "диванная".

"Много критики, недовольства, но не любят ходить на собрания, сходы, встречи. Не любят заявлять о своей позиции. Общественники, в основном, проакиматовские", – констатировал молодой человек.

В Щучинске, по его словам, есть две большие проблемы: дороги и освещение.

"Сложность для акима города в том, что дорогами, к примеру, не аким города владеет, а районный акимат. Освещение – тоже райотдел строительства. У кого деньги, тот и заказывает музыку. Но и от политики, авторитета и харизмы градоначальника, разумеется, многое зависит", – считает Матвеев.

"Новому акиму нужно будет привлекать больше инвесторов"

Другой житель города, предприниматель и депутат раймаслихата Арман Таболдин перечислил вопросы, с которыми к нему часто обращаются. В курортном городе, как бы парадоксально ни звучало, есть проблемы с доступом к природе. Например, в Щучинске нет городского пляжа.

"Жители купаются, отдыхают дикарями. Нужен благоустроенный, огороженный, с охранной зоной, общедоступный, бесплатный пляж. За дополнительные услуги и развлечения, разумеется, люди готовы платить. Пляж стал бы и пространством для бизнеса, местные предприниматели могли бы "заходить", – считает Таболдин.

По мнению депутата, все менее доступным для горожан становятся местные богатые на грибы и ягоды леса.

"Сейчас территории активно застраиваются частниками, ограждают. Хорошо бы, была для них оговорка – оставить людям доступ к водоемам, лесу. А то нередко возникают спорные ситуации", – отметил Арман Таболдин.

Щучинск – город северный, где зима длится как минимум пять месяцев. И, по мнению горожан, нужно больше зимних мест досуга.

"Люди просят хоккейный корт, стадиона не хватает. Есть один, но он частный. Было бы здорово, если бы у нас было больше мест досуга. Я считаю, будущему акиму нужно будет усиливать работу с потенциальными инвесторами. Чтобы они поднимали наш город. Это благодарная ниша, учитывая тесное соседство с Щучинско-Боровской курортной зоной", – уверен молодой человек.

Говоря об инвестиционной политике, народный избранник также обратил внимание потенциального будущего градоначальника на строительство домов. И необходимость местных молодежных жилищных программ. Потому что аренда квартир в курортном Щучинске шокирует дороговизной.

"Было хорошо, если бы инвесторы больше заходили на строительный рынок. Строили дома, пусть даже и коммерческие. И здесь очень требуются внутренние, региональные жилищные программы для молодежи. Чтобы молодые, нужные Бурабайскому району специалисты могли оформлять малогабаритные квартиры. Потому что аренда квартир у нас дорогая. Особенно летом цены просто бешенные – от 100 до 200 тысяч и выше", – заключил Арман Таболдин.





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"Своему" акиму не сможем сказать: сам решай"

Председатель Союза чернобыльцев Бурабайского района Виктор Лешин считает, в Щучинске живут хорошие, отзывчивые люди. И самое убедительное доказательство тому – мощное волонтерское движение "Щучинск - Lider.kz".

"Если кто в беду попал, заболел, погорел, потерялся – сразу объединяются и бросаются на помощь. И всех ведь за собой ведут, вот уж, действительно, лидеры! И деньги соберут, и подарком одарят, и продуктами обеспечат. Я считаю, такая щедрость и широта души – черта города. Я хотел бы, чтоб акима жители выбрали достойного. Щучинск – город курортный, им нужно заниматься. Работы очень много. Нам нужен молодой, энергичный, грамотный и самое главное – болеющий за город и земляков человек. Чтобы был местный, остро чувствующий все слабые места и перспективы. Когда тебя все знают с детства и корни твои здесь, тогда, наверно, и ответственности больше", – считает ветеран.

Его поддержал активист, председатель общественного совета Николай Дергачев.

"Мы готовы поддерживать, подсказывать. Главное, чтобы прислушивался, отталкивался от пожеланий народа. Мне кажется, здорово, что мы теперь сами можем выбрать себе "предводителя". И следующим шагом хочется видеть, что местные жители научатся управлять своим селом (поселком, городом) вместе с тем, кого выбрали. И тогда они уже не смогут сказать: ты, мол, аким – ты и решай. Ответственность станет общая", – заключил аксакал.