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Женщина погибла, упав в шахту лифта в Уральске | BaigeNews.kz 31 декабря, 16:32
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Фото: pixabay.com

Женщина погибла, упав в шахту лифта в Уральске

Женщину насмерть придавило лифтом в Уральске, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДП ЗКО.

Инцидент произошел 31 декабря.

"В 00:08 лифтер областной больницы женщина 1971 года рождения упала в шахту лифта, после чего ее придавило лифтом. В результате женщина скончалась", — сообщили в полиции.

В августе 2021 года в Атырау двое монтеров упали в шахту лифта с 15-го этажа. Один из рабочих погиб на месте. Инцидент произошел во время демонтажных работ.

Полиция начала расследование по статье 280 "Ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг.

#происшествия #Уральск
31 декабря, 16:32
3176
Журналист

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