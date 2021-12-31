Женщина погибла, упав в шахту лифта в Уральске

Женщину насмерть придавило лифтом в Уральске, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на ДП ЗКО.
Инцидент произошел 31 декабря.
"В 00:08 лифтер областной больницы женщина 1971 года рождения упала в шахту лифта, после чего ее придавило лифтом. В результате женщина скончалась", — сообщили в полиции.
В августе 2021 года в Атырау двое монтеров упали
в шахту лифта с 15-го этажа. Один из рабочих погиб на месте. Инцидент произошел во время демонтажных работ.
Полиция начала расследование по статье 280 "Ненадлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг.