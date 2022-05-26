Жалобу бизнесмена из Индии на владельца центра Green Tower расследует прокуратура Алматы

Прокуратура Алматы расследует жалобу бизнесмена из Индии, который обратился к Главе государства и рассказал о действиях владельца бизнес-центра Green Tower, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях распространилось видеообращение гражданина Индии – предпринимателя С.П. Дипак о неправомерных действиях со стороны владельца бизнес-центра Green Tower. Он также заявил, что инвесторы в Казахстане не защищены.

В прокуратуре Алматы прокомментировали информацию: по данным пресс-службы прокурор Медеуского района города лично принял бизнесмена и его адвоката. В результате прокуратура приняла решение начать досудебное расследование по факту самоуправства (статья 389 часть 4 УК РК).