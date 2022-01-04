Запуск сети 5G в США вновь отложен

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Запуск был запланирован на 5 января.

Американские телекоммуникационные компании AT&T и Verizon согласились вновь отложить запуск сети 5G из-за возможных рисков для авиации. Об этом, как передает BaigeNews.kz, пишет WSJ.

Внезапный поворот событий в понедельник произошел, когда Федеральное управление гражданской авиации готовилось к скорому введению ограничений на полеты, которые, по опасениям американских авиакомпаний, могут значительно нарушить авиаперелеты и грузовые перевозки по стране.

FAA и авиационные группы обеспокоены тем, что новые сигналы 5G, частоты, известные как C-диапазон, могут мешать работе основных систем безопасности. Американские авиалинии, представляющие крупных пассажирских и грузовых перевозчиков, планировали обратиться в федеральный суд с просьбой заблокировать запуск 5G, так как авиационные операции столкнутся со значительными сбоями, если FAA наложит ограничения на полеты, чтобы решить проблемы безопасности.

В заявлении AT&T отмечается, что решение о дополнительной отсрочке на две недели было принято по просьбе министра транспорта США Пита Буттиджича. В то же время в компании подчеркнули, что телекоммуникационные сети стандарта 5G не представляет угроз для авиационной безопасности.

"Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество и техническая оценка развеют любые опасения", — указано в документе.

Ранее, 1 января, Буттиджич и глава Федерального авиационного управления США (FAA) Стив Диксон попросили отложить на две недели запуск новой, более быстрой сети мобильного интернета из-за опасения представителей авиационной отрасли о возможном негативном влиянии нового стандарта на чувствительную электронику самолета. В частности, речь шла о помехах для радиовысотомеров самолетов. Телекоммуникационные компании сначала ответили отказом, но были вынуждены изменить свое решение, после того, как авиакомпании пригрозили судебными исками.

Компании AT&T и Verizon получили частоты для строительства сети 5G в феврале 2021 года после победы в многомиллиардном государственном тендере. Первоначально запуск сети был запланирован на 5 декабря, но его перенесли на 5 января из-за опасений, высказанных производителями самолетов Airbus и Boeing.