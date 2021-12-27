"Замечала ссадины на лице" — родители после избиения малышей в детсаду Алматы

Родители детей, которых били в детском саду в Алматы, рассказали о своих подозрениях по поводу жестокого обращения со стороны воспитательницы, передает КТК
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Напомним, в одном из детских садов Алматы воспитательница била
детей и таскала их за волосы. В Сети появилось видео, возмутившее интернет-пользователей.
На запрос редакции в Департаменте полиции Алматы рассказали, что начато досудебное расследование по ст.140 ч.2 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Родные детей сообщили подробности издевательств над малышами.
"Я сама вчера увидела эту запись и, честно, сидела, плакала. Запись к нам попала случайно в чате. А в этот садик я привожу свою внучку, и я месяца три назад тоже замечала у нее на лице ссадины. И тогда я спросила: "Откуда все это?". Девочка мне сказала, что ее ударила Ляззат апай. В самом садике меня убеждали, что ребенок может все придумать. Но вот, мои опасения теперь подтвердились", — рассказала Гульхан Оспанова.
С утра у дошкольного учреждения стали собираться разгневанные родители. Они требовали встречи с руководством садика и хотели лично поговорить с той самой воспитательницей.
Теперь мамы и папы не исключают, что над их детьми здесь издевались регулярно.
"Я раньше не понимала, почему моя дочь не хотела ходить в этот садик и постоянно плакала. Мы же не знали, что тут такое происходит. Как говорили дети, их за волосы таскают и бьют палкой. После такого какая психика будет у детей? Они их настолько запугали, что нам теперь придется обращаться к специалистам: малыши всего боятся, сразу смотрят, не ударят ли их", — сообщила Аруна Серикова.
Возмутились родители еще и питанием в учреждении. Говорят, несколько месяцев назад руководство подняло цены, чтобы закупать качественные продукты. А на деле дети недоедали.
В качестве доказательства опять видео: воспитанников кормят из одной тарелки. В дошкольном учреждении все обвинения отрицают.
Об этом мы узнали недавно, когда посмотрели видео. Воспитательница работала у нас два года, и за все время жалоб на нее не было. Мы весь персонал проверяем, собираем нужные справки и рекомендации, проводим собеседование, у них есть испытательный срок. Мы сами шокированы этим случаем. Сейчас полицейские разбираются. А насчет жалоб родителей, что детей плохо кормят: мы будем отдельно разбираться. Как и с тем, что их заставляли покупать сотрудникам подарки", — заявила заведующая Анар Нурсултанова.
Воспитательницу детского сада уже допросили. Там же, в участке, были и родители пострадавшего ребенка.
Правоохранители отметили, что провели дополнительную медицинскую экспертизу. Ее результаты будут готовы в ближайшие дни.
"Женщина понесет заслуженное наказание. В настоящее время следственным управлением Жетысуского района начато досудебное расследование и тщательно будут изучены все обстоятельства дела. Ненадлежащее исполнение своих обязанностей работником образовательного учреждения: санкция этой статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет", — прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
После вопиющего случая многие родители решили перевести своих детей в другие дошкольные учреждения. А этот садик мамы и папы просят лишить лицензии.