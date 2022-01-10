Замакима Алматинской области избили во время беспорядков

Заместителя акима Алматинской области Лаззата Турлашова избили во время митинга. Об этом сообщил советник акима региона Галымурат Жукел, передает корреспондент BaigeNews.kz
со ссылкой на Inform.kz
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Советник акима также официально опроверг информацию о том, что заместитель акима якобы скончался.
"Я официально опровергаю данную информацию и заявляю, что он в порядке. С ним разговаривал, он получает лечение. Состояние стабильное. Он 5 января во время беспорядков получил травму", - сказал Галымурат Жукел.
Советник акима заявил, что во время беспорядков пострадал рынок "Алтын Орда", который является крупным продуктовым хабом. Сейчас рынок работает под усиленными мерами безопасности.
По его словам работника акимата, ситуация в области на сегодня стабилизируется, по периметру Талдыкоргана и внутри города выставлены блокпосты. Проверяется каждый автомобиль и человек.
Жукел просит горожан не выходить из дома и соблюдать все требования комендатуры, так как в Алматинской области все еще продолжается антитеррористическая операция.