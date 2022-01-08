Задержаны 11 организаторов и зачинщиков беспорядков в Актюбинской области

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В оперативном штабе МВД РК обновили данные по выявлению и задержанию преступников, передает BaigeNews.kz.

"В ряде регионов страны правоохранительные органы продолжают оперативные мероприятия по выявлению и задержанию преступников. Число доставленных на этот час составляет 4 404 человека", - говорится в сообщении.

В городе Актобе и Актюбинской области сотрудники правоохранительных органов обеспечивают должную охрану общественного порядка и безопасности граждан. Ситуация в области находится под полным контролем.

В штабе добавили, что для обеспечения безопасности населения и сохранения их имущества, а также недопущения мародерства в области введен комендантский час с 22:00 часов ночи до 6:00 часов утра. За прошедшую ночь за нарушение комендантского часа в отделы полиции Актау и области доставлено 22 лица.

"Кроме того, задержано 11 организаторов и зачинщиков. В настоящее время в отношении двух из них за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.272 УК РК ("Организация массовых беспорядков") избрана мера пресечения "арест", в отношении остальных дается правовая оценка их противоправным действиям. Все вышеуказанные меры направлены на обеспечение безопасности граждан и сохранение общественного порядка", - объяснили в штабе МВД.

Жителей Актобе и Актюбинской области просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокационным призывам. С пониманием относиться к проводимым мероприятиям, на период чрезвычайного положения соблюдать правопорядок.