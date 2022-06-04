Задержан объявленный в межгосударственный розыск бизнесмен Ануарбек Джексенгалиев

Подозреваемый в хищении бюджетных средств предприниматель Ануарбек Джексенгалиев задержан, передаёт BaigeNews.kz

"Объявленный в межгосударственный розыск Джексенгалиев Ануарбек Булатович задержан сотрудниками территориального департамента АФМ по городу Алматы.

Напомним, Джексенгалиев причастен к хищению бюджетных средств в размере 1,1 миллиарда тенге в виде возврата КПН", − сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Ранее, 25 апреля, Агентство по финансовому мониторингу РК сообщило, что в розыск объявлены гражданин Казахстана Еркин Медетбеков и предприниматель Ануарбек Джексенгалиев по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, совершённого группой лиц по предварительному сговору. Избранная мера пресечения - содержание под стражей.



За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемых было предусмотрено денежное вознаграждение.

