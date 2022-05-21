Зачем нужен референдум по поправкам в Конституцию? − мнение политолога Ерлана Саирова

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Политолог, депутат мажилиса парламента РК Ерлан Саиров прокомментировал предлагаемые поправки в Конституцию. Он разъяснил ключевые изменения, к которым должны привести конституционные реформы, передаёт BaigeNews.kz

Эксперт отметил значительное расширение прав нижней палаты парламента, у которой будет достаточно полномочий, чтобы контролировать правительство и ход расходования бюджета по стране.

Политолог также остановился на поправках, касающихся продвижения прав казахстанцев.

"Сегодня к нам, как к депутатам мажилиса парламента, поступает очень много жалоб, предложений на действия судейского корпуса. Очень многим гражданам принимаемые судьями решения кажутся несправедливыми, негуманными, где-то несоответствующими интересам государства. С это точки зрения мы, как депутаты, в соответствии с законом не имеем права вмешиваться в дела судьи. Для того чтобы сохранять баланс, в то же время для того чтобы защищать законные интересы наших граждан, создаётся Конституционный суд. Теперь все граждане Казахстана имеют право обращаться в Конституционный суд по вопросу несправедливых приговоров судей, несправедливых каких-то решений государственных уполномоченных органов", − сказал Ерлан Саиров.

В новую редакцию Конституции также внесены значительные поправки, касающиеся полномочий Первого Президента Казахстана. В отношении него сохраняются гарантии на пенсионное обеспечение, охрану и жилплощадь. Как отметил спикер, это традиционные гарантии, которые дают экс-президентам во всех странах.

"А что касается политической деятельности экс-президента, то они могут участвовать в политической деятельности как рядовые граждане, но никаких исключений, никаких политических привилегий в этом законе для других политических деятелей или бывших президентов в этой Конституции нет. Отсюда исключены буквально все статьи, касающиеся каких-то привилегий или статуса той или иной политической личности", − пояснил политолог.

Он также отметил, что в соответствии с новой редакцией Конституции, маслихаты районных уровней будут полностью формироваться по принципу прямого народного избрания, а депутаты маслихатов городских уровней будут формироваться по смешанной системе.

В опубликованном ниже видео – полный комментарий Ерлана Саирова.