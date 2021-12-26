Японец разработал экран, позволяющий из дома пробовать ресторанную еду

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Профессор Хомэи Миясита из Университета Мэйдзи создал прототип телевизионного экрана. Его особенность в том, что когда пользователь его облизывает, дисплей создает вкусы, передает BaigeNews.kz со ссылкой hightech.fm.

Японский инженер назвал свое изобретение Taste the TV (TTTV). Он позволяет пробовать "цифровую еду" − все, что человек видит на экране, можно попробовать благодаря одноразовой гигиенической пленке, которая покрывает дисплей.

По словам профессора, в эпоху COVID-19 такие технологии могут улучшить способы связи и взаимодействия людей с внешним миром.

"Цель состоит в том, чтобы дать людям возможность попробовать вкус ресторанной еды даже оставаясь дома", − заявил он. В прошлом году Миясита разработал квазиуниверсальный синтезатор вкусов. Он воспроизводит пять базовых вкусов, которые воспринимает человек: сладкий, кислый, соленый, горький и умами. Его необходимо было прислонять к языку, чтобы почувствовать вкус, но разработка было малофункциональной − больше оно ни на что способно не было.

Новое устройство способно на большее − оно показывает изображение и воспроизводит до 10 разных вкусов или их сочетание. Taste the TV состоит из экрана, который зафиксирован под небольшим углом и станции по созданию вкусов − это 10 сосудов с жидкостями, они и несут вкус. Он, в свою очередь, создается за счет перемалывания нужных продуктов в миксере. Сосуды соединены с распылителями и уже они наносят жидкости разного вкуса в правильных пропорциях.