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  • "Я стал изгоем". Уволенный за серьёзные упущения экс-аким Тараза обратился к Токаеву
"Я стал изгоем". Уволенный за серьёзные упущения экс-аким Тараза обратился к Токаеву | BaigeNews.kz 31 мая, 16:13
2039
Фото: акимата Жамбылской области

"Я стал изгоем". Уволенный за серьёзные упущения экс-аким Тараза обратился к Токаеву

Экс-аким Тараза Кайрат Досаев, которого ранее уволили с госслужбы, обратился к президенту Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Кайрат Досаев перечислил свои заслуги и рассказал, какие посты занимал на государственной службе. В 2019 году его назначили акимом Тараза.

Через несколько месяцев его сняли с должности по поручению президента страны. Это произошло после вопиющего случая, когда в школьном уличном туалете изнасиловали ученицу.
"Уважаемый господин Президент. Я сам являюсь отцом и воспитываю дочь, поэтому это шокирующее преступление стало для меня личной трагедией, которую я пропустил через себя. Признаться честно, проблема школьных туалетов была всегда, и только благодаря вашему вмешательству были приняты меры по её решению по всей стране. Безусловно, свою отставку я принял как должное, ведь как аким города нес ответственность за всё происходящее на его территории. И поэтому жаль мне было не кресло акима города, а то, что руки не дошли до решения проблемы школьных туалетов. Однако назначен я был всего за несколько месяцев до трагедии", — рассказал Кайрат Досаев.
Он напомнил, что через месяц распоряжением акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова его назначили руководителем регионального Управления инспекции труда. На этой должности Кайрат Досаев проработал год и семь месяце и в августе 2021 года его назначили на пост руководителя Управления природных ресурсов и природопользования. И с этой должности чиновника уволили.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву за назначение на должность начальника управления акимата Досаева, уволенного в 2019 году с поста акима Тараза за серьезные упущения в работе.

Теперь Кайрат Досаев просит Президента оказать содействие в возвращении его на государственную службу.
"К сожалению, вас дезинформировали, сказав, что моё назначение противоречит вашему поручению, что вызвало определённый резонанс в СМИ. Согласно вашему поручению я был вынужден уволиться во второй раз. Ведь после школьной трагедии в Таразе я уже был освобождён от занимаемой должности и переведен с понижением в управление. Почему меня решили наказать дважды? Ведь я был назначен начальником Управления инспекции труда ещё при Аскаре Мырзахметове? Сейчас я стал "изгоем" и не один руководитель не возьмёт меня на работу после произошедшего. Хотя многие знают и мой опыт, и мою работу", — написал экс-чиновник в своём посте.
Также бывший чиновник добавил, что за всего годы работы на госслужбе он ничем себя не запятнал и всегда поступал по совести.
#чиновники #госслужба #Тараз #обращение к президенту
31 мая, 16:13
2039
Журналист

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