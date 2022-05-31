"Я стал изгоем". Уволенный за серьёзные упущения экс-аким Тараза обратился к Токаеву

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"Уважаемый господин Президент. Я сам являюсь отцом и воспитываю дочь, поэтому это шокирующее преступление стало для меня личной трагедией, которую я пропустил через себя. Признаться честно, проблема школьных туалетов была всегда, и только благодаря вашему вмешательству были приняты меры по её решению по всей стране. Безусловно, свою отставку я принял как должное, ведь как аким города нес ответственность за всё происходящее на его территории. И поэтому жаль мне было не кресло акима города, а то, что руки не дошли до решения проблемы школьных туалетов. Однако назначен я был всего за несколько месяцев до трагедии", — рассказал Кайрат Досаев.Он напомнил, что через месяц распоряжением акима Жамбылской области Аскара Мырзахметова его назначили руководителем регионального Управления инспекции труда. На этой должности Кайрат Досаев проработал год и семь месяце и в августе 2021 года его назначили на пост руководителя Управления природных ресурсов и природопользования. И с этой должности чиновника уволили.
"К сожалению, вас дезинформировали, сказав, что моё назначение противоречит вашему поручению, что вызвало определённый резонанс в СМИ. Согласно вашему поручению я был вынужден уволиться во второй раз. Ведь после школьной трагедии в Таразе я уже был освобождён от занимаемой должности и переведен с понижением в управление. Почему меня решили наказать дважды? Ведь я был назначен начальником Управления инспекции труда ещё при Аскаре Мырзахметове? Сейчас я стал "изгоем" и не один руководитель не возьмёт меня на работу после произошедшего. Хотя многие знают и мой опыт, и мою работу", — написал экс-чиновник в своём посте.Также бывший чиновник добавил, что за всего годы работы на госслужбе он ничем себя не запятнал и всегда поступал по совести.
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