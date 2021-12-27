Вышел трейлер казахстанского экшен-боевика "Время патриотов"

Первый трейлер масштабного экшен-боевика "Время патриотов" опубликовали создатели картины, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Brod.kz.

Режиссером фильма выступил Серикбол Утепбергенов. Главные роли в фильме исполнили Сануржан Сулейменов, Данияр Алшинов, Дастен Шакиров, Аскар Ильясов.

"Братья Султан и Бекзат Ибраевы несут верную службу в Вооруженных силах Казахстана, и вместе с тем пребывают в семейном разногласии. Султан — доблестный офицер разведки, а Бекзат — талантливый летчик-истребитель. В то время как международная террористическая организация готовит тщательно спланированное нападение на стратегически важные объекты страны, братьям приходится почувствовать на себе не только смертельную угрозу, но и столкнуться в семейной конфронтации, связанной с их погибшим отцом. Обстоятельства заставляют их объединиться ради спасения человеческих жизней, и братья понимают в итоге, что родина и семья — это самое ценное, что у них есть", — говорится в синопсисе проекта.