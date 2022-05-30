Вымогавших 32 миллиона тенге у работников медучреждений задержали в Туркестанской области

Участников преступной группы задержали за вымогательство крупной суммы денег у сотрудников медицинских учреждений в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на ДП региона.
В полиции рассказали, что члены преступной группы регулярно вымогали деньги с работников медицинских учреждений в Махтаральском и Жетысайском районах Туркестанской области. Они грозились распространить и опубликовать порочащие сведения о финансовой деятельности медицинского учреждения.
Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники Управления криминальной полиции ДП и регионального ДКНБ. Подробности истории рассказал на брифинге рассказал заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов. По его словам, ранее в Управление криминальной полиции ДП ТО с заявлением обратился работник одного из медучреждения. Он сообщил, что неизвестные путём угрозы распространения и публикации порочащих сведений и организации внеплановых проверок контролирующими органами вымогали у него около 32 миллионов тенге.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 194 ч. 4 УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".
"Для задержания преступной группы и раскрытия преступления из числа сотрудников УКП ДП Туркестанской области и ДКНБ РК по Туркестанской области была создана специальная группа и проведён комплекс неотложных следственных действий. Сотрудники УКП ДП Туркестанской области совместно с сотрудниками ДКНБ в одном из кафе Жетысая при вымогательстве денег в крупном размере задержали подозреваемого. Это житель Жетысай. В качестве вещественных доказательств у задержанного изъяли деньги - 32 миллиона тенге", — рассказал Сахов.
Затем возле одного из заведений Шымкента оперативниками Управления криминальной полиции ДП ТО совместно с сотрудниками ДКНБ и подразделением СОБР задержан второй подозреваемый, житель Мактаральского района.
В настоящее время в отношении задержанных проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Подозреваемые водворены в ИВС.