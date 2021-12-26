Врач назвал опасные подарки ребенку на Новый год

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Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников перечислил опасные подарки ребенку на Новый год и объяснил, как распознать некачественные игрушки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости

Врач отметил, что в случае с маленькими детьми нужно быть осторожнее с конструкторами с мелкими деталями, поскольку малыши могут их проглотить, что создаст опасность для жизни.

Также он посоветовал с осторожностью относиться к детским наборам для опытов. Сами по себе содержащиеся в них вещества не опасны, но если их использовать не по инструкции, могут быть неприятные последствия.

"Популярны летающие и стреляющие игрушки, которые также могут быть травмоопасными. Безусловно, развивающие игры полезны, но играть в них нужно вместе с ребенком, держа ситуацию под контролем", − отметил Тяжельников.

При выборе резиновых, пластмассовых и мягких игрушек нужно тщательно проверять их качество, предупредил специалист. По его словам, в состав некачественного товара могут входить мышьяковые, свинцовые и ртутные соединения. Распознать их можно по резкому химическому запаху и ярко-ядовитым расцветкам.