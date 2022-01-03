"Вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно" — эксперт о требованиях в Жанаозене

Фото: investnewsman.com

Рынок газа слишком долго сдерживали, считают аналитики.

Эксперты объяснили, почему сжиженный газ в Казахстане неизбежно будет дорожать, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на телеграмм-канал Finance.kz.

Дело в том, что как и в ситуации с бензином — рынок газа слишком долго сдерживали. Так, начиная с 1 января 2022 года 100% торгов сжиженным нефтяным газом проходит через товарные биржи.

"Реализация газа посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы газа напрямую у производителей", — заявили в министерстве энергетики РК.

В условиях биржевой торговли требовать вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно. Казахстан живет в условиях рыночной экономики, в рамках которой никакое регулирование цен, тем более на биржевой товар — невозможно, считают в Finance.kz.