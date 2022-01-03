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  • "Вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно" — эксперт о требованиях в Жанаозене
"Вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно" — эксперт о требованиях в Жанаозене | BaigeNews.kz 3 января, 14:51
2683
Фото: investnewsman.com

"Вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно" — эксперт о требованиях в Жанаозене

Рынок газа слишком долго сдерживали, считают аналитики.

Эксперты объяснили, почему сжиженный газ в Казахстане неизбежно будет дорожать, передает корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на телеграмм-канал Finance.kz.

Дело в том, что как и в ситуации с бензином — рынок газа слишком долго сдерживали. Так, начиная с 1 января 2022 года 100% торгов сжиженным нефтяным газом проходит через товарные биржи.

"Реализация газа посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы газа напрямую у производителей", — заявили в министерстве энергетики РК.

В условиях биржевой торговли требовать вернуть цену в 60 тенге за литр по меньшей мере странно. Казахстан живет в условиях рыночной экономики, в рамках которой никакое регулирование цен, тем более на биржевой товар — невозможно, считают в Finance.kz.

#Жанаозен #газ #цены #биржевая торговля #экономика
3 января, 14:51
2683
Журналист

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