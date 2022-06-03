Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • Важность конституционных реформ в Казахстане обсудили в ЕНУ
Важность конституционных реформ в Казахстане обсудили в ЕНУ | BaigeNews.kz 3 июня, 18:27
957
Фото: пресс-служба ЕНУ

Важность конституционных реформ в Казахстане обсудили в ЕНУ

В Евразийском национальном университете имени Л. Гумилёва в Нур-Султане обсудили важность конституционных реформ в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу вуза.

Встреча прошла с участием депутата сената парламента РК Нурлана Бекназарова, вице-президента Международного общества казахского языка Максима Рожина, а также преподавателей и студентов вуза.

"Общенародный референдум особо важен. Референдум — путь к устранению разрыва между народом и властью. Глава государства в каждом послании всегда говорит о важности политических реформ. В этом плане на референдум возлагаются большие надежды", — отметил сенатор.

По его словам, после проведения референдума будут вноситься изменения в соответствующие законы, затрагивающие экономику, социальную жизнь, внутреннюю и внешнюю политику.

"Внесение изменений в законы требует определённого времени, но мы будем работать, чтобы эти изменения происходили быстро. Всё это делается для обеспечения благосостояния народа", — сказал Нурлан Бекназаров.

Максим Рожин добавил, что в 33 статьи Конституции Казахстана предлагается внести изменения, также после референдума трансформации подлежат около 20 законов.

По итогам встречи гости ответили на вопросы студентов.
#референдум #поправки в Конституцию #Конституция
3 июня, 18:27
957
Журналист

Рекомендуем