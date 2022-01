В здании парламента в Кейптауне вспыхнул пожар

В здании парламента Южно-Африканской Республики в Кейптауне вспыхнул пожар, передает BaigeNews.kz со ссылкой на AFP

Представитель экстренных служб уточнил, что горит сама постройка, а также ее крыша. По словам очевидцев, над загоревшейся территорией поднимается густой дым.

В настоящее время локализовать возгорание не удается. Пожарные запросили подкрепление.

Сведений о пострадавших не поступало, причины случившегося устанавливаются.

#UPDATE Major fire breaks out in South African parliament building, Cape Town, flames and huge column of smoke seen



"The roof has caught fire and the National Assembly building is also on fire," spokesman for emergency services says https://t.co/g5AnqsDC96 pic.twitter.com/a83AUTU9u8