В ВОЗ не считают необходимой массовую вакцинацию населения от обезьяньей оспы

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Во Всемирной организации здравоохранения не считают необходимой массовую вакцинацию населения от обезьяньей оспы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
В ВОЗ сообщили, что зафиксированные в Европе и Северной Америке случаи заражения людей оспой обезьян не требуют проведения массовой вакцинации от этой болезни. Глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пебоди объяснил, что соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции. Основными мерами по борьбе со вспышкой оспы обезьян являются отслеживание контактов и изоляция зараженных, добавил он. Ранее в Минздраве Германии заявили, что оспа обезьян не очень опасна для людей.Напомним, в Бельгии ввели 21-дневный карантин для заболевших оспой обезьян. Решение о вводе карантина приняла группа оценки рисков Бельгии после того, как в королевстве выявили три случая оспы обезьян. Кроме того, ВОЗ сообщила о более чем 90 случаях оспы обезьян в 12 странах мира. В топ-3 вошли Португалия, Испания, Великобритания. Также заражённых выявили в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и США.
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