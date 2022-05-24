В ВОЗ не считают необходимой массовую вакцинацию населения от обезьяньей оспы

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Во Всемирной организации здравоохранения не считают необходимой массовую вакцинацию населения от обезьяньей оспы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

В ВОЗ сообщили, что зафиксированные в Европе и Северной Америке случаи заражения людей оспой обезьян не требуют проведения массовой вакцинации от этой болезни. Глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пебоди объяснил, что соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции. Основными мерами по борьбе со вспышкой оспы обезьян являются отслеживание контактов и изоляция зараженных, добавил он. Ранее в Минздраве Германии заявили, что оспа обезьян не очень опасна для людей.