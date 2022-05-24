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В ВОЗ не считают необходимой массовую вакцинацию населения от обезьяньей оспы | BaigeNews.kz 24 мая, 08:29
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Фото: pixabay.com

В ВОЗ не считают необходимой массовую вакцинацию населения от обезьяньей оспы

Во Всемирной организации здравоохранения не считают необходимой массовую вакцинацию населения от обезьяньей оспы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

В ВОЗ сообщили, что зафиксированные в Европе и Северной Америке случаи заражения людей оспой обезьян не требуют проведения массовой вакцинации от этой болезни. Глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пебоди объяснил, что соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции. Основными мерами по борьбе со вспышкой оспы обезьян являются отслеживание контактов и изоляция зараженных, добавил он. Ранее в Минздраве Германии заявили, что оспа обезьян не очень опасна для людей.

Напомним, в Бельгии ввели 21-дневный карантин для заболевших оспой обезьян. Решение о вводе карантина приняла группа оценки рисков Бельгии после того, как в королевстве выявили три случая оспы обезьян. Кроме того, ВОЗ сообщила о более чем 90 случаях оспы обезьян в 12 странах мира. В топ-3 вошли Португалия, Испания, Великобритания. Также заражённых выявили в Австралии, Бельгии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Швеции и США.
#вакцинация #здравоохранение #здоровье #ВОЗ
24 мая, 08:29
2243
Журналист

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