В Уральске автомобиль влетел в билборд: погиб один человек

Смертельное ДТП произошло в посёлке Зачаганск Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz
со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Toyota Crown въехал в опору билборда. Водителя 1993 года рождения зажало в салоне, его вызволили сотрудники полиции.
"В салоне автомашины кроме водителя находилась девушка 2002 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу. Девушка скончалась, не приходя в сознание. По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Управление здравоохранения региона сообщило, что девушка 2002 года рождения при госпитализации находилась в крайне тяжёлом состоянии. Позже она скончалась от полученных травм: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы нижних конечностей.
Водитель поступил в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытыми переломами ключицы и бедра. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжёлое, он находится в реанимации.