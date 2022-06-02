На улице Нур-Султана у девушки вырвали пакет с 2,8 миллионами тенге

В Нур-Султане грабитель вырвал у 21-летней девушки пакет с деньгами в сумме 2,8 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Как рассказали в столичном департаменте полиции, девушка направлялась по улице Мамбетова в сторону банка, чтобы положить деньги на счёт. В это время неизвестный мужчина, следовавший за ней, неожиданно вырвал из её рук пакет и бросился бежать. Растерянная девушка сразу же сообщила в полицию.
В результате оперативно-розыскных мероприятий 26-летний грабитель был задержан по улице Майлина.
"Установлено, что подозреваемый ранее в течение месяца проходил стажировку в компании в сфере торговли, где и работает сама потерпевшая. До момента совершения грабежа злоумышленник заблаговременно отслеживал маршрут и время передвижения девушки в целях хищения денег. В ходе дачи признательных показаний задержанный рассказал, что большую часть денег он потратил на свои нужды", - сообщили в ДП.
Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Грабёж". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.