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  • На улице Нур-Султана у девушки вырвали пакет с 2,8 миллионами тенге
На улице Нур-Султана у девушки вырвали пакет с 2,8 миллионами тенге | BaigeNews.kz 2 июня, 16:50
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Фото: BaigeNews.kz

На улице Нур-Султана у девушки вырвали пакет с 2,8 миллионами тенге

В Нур-Султане грабитель вырвал у 21-летней девушки пакет с деньгами в сумме 2,8 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в столичном департаменте полиции, девушка направлялась по улице Мамбетова в сторону банка, чтобы положить деньги на счёт. В это время неизвестный мужчина, следовавший за ней, неожиданно вырвал из её рук пакет и бросился бежать. Растерянная девушка сразу же сообщила в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 26-летний грабитель был задержан по улице Майлина.

"Установлено, что подозреваемый ранее в течение месяца проходил стажировку в компании в сфере торговли, где и работает сама потерпевшая. До момента совершения грабежа злоумышленник заблаговременно отслеживал маршрут и время передвижения девушки в целях хищения денег. В ходе дачи признательных показаний задержанный рассказал, что большую часть денег он потратил на свои нужды", - сообщили в ДП.

Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Грабёж". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.
#грабеж #Нур-Султан #кража
2 июня, 16:50
1414
Журналист

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