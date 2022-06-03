В Нур-Султане повысят стоимость транспортных карт с 15 июня

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15 июня 2022 года в Нур-Султане подорожают транспортные карты Transcard, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на компанию City Transportation Systems.
Стоимость первичного выпуска персонализированных (льготных и школьных) транспортных карт повысится с 500 до 800 тенге с НДС, перевыпуска – с 1000 до 1500 тенге с НДС.
Стоимость не персонализированных транспортных карт составит 800 тенге с НДС.
"Причина повышения стоимости обусловлена значительным увеличением закупочной стоимости транспортных карт у поставщиков и увеличением операционных расходов при продаже транспортных карт", – объяснили в транспортной компании.
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