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В костюмы Деда Мороза нарядили новорожденных в роддоме ВКО | BaigeNews.kz 31 декабря, 17:27
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Фото: yk.kz

В костюмы Деда Мороза нарядили новорожденных в роддоме ВКО

Необычным способом работники Аягозской межрайонной больницы ВКО поздравляют новоиспеченных родителей, облачая их младенцев при выписке в новогодние костюмы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz.

"Коллектив медорганизаций специально готовит и шьет наборы с новогодней тематикой для выписки детей. Одежда для малышей стерилизована в соответствии с санитарными требованиями. Сейчас в нашем родильном отделении в день пять-шесть детей появляется на свет", - рассказал главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров.

Инициативу медработников тепло приняли и мамы, рожавшие в этой больнице.

"Моя малышка в этом милом костюмчике, в этом колпачке прямо как подарок на Новый год. Ведь это и есть самый лучший подарок, уходящий год подарил нашей семье нового члена, тем праздник еще особеннее. Огромное спасибо коллективу нашей больницы", - делится одна из мам.

Новый год - не единственная праздничная пора, когда в больнице новорожденных выписывают в оригинальных костюмчиках. В дни празднования Наурыза малышей наряжают в национальную одежду.


#Новый год #новорожденный
31 декабря, 17:27
3241
Журналист

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