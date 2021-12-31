В костюмы Деда Мороза нарядили новорожденных в роддоме ВКО

Фото: yk.kz

Необычным способом работники Аягозской межрайонной больницы ВКО поздравляют новоиспеченных родителей, облачая их младенцев при выписке в новогодние костюмы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на yk.kz

"Коллектив медорганизаций специально готовит и шьет наборы с новогодней тематикой для выписки детей. Одежда для малышей стерилизована в соответствии с санитарными требованиями. Сейчас в нашем родильном отделении в день пять-шесть детей появляется на свет", - рассказал главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров.

Инициативу медработников тепло приняли и мамы, рожавшие в этой больнице.



"Моя малышка в этом милом костюмчике, в этом колпачке прямо как подарок на Новый год. Ведь это и есть самый лучший подарок, уходящий год подарил нашей семье нового члена, тем праздник еще особеннее. Огромное спасибо коллективу нашей больницы", - делится одна из мам.

Новый год - не единственная праздничная пора, когда в больнице новорожденных выписывают в оригинальных костюмчиках. В дни празднования Наурыза малышей наряжают в национальную одежду.





