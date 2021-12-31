Дорожная карта по развитию ядерной медицины появится в РК

В Казахстане разработают Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на сайт
премьер-министра РК.
Под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова прошло совещание по вопросам развития ядерной медицины с участием государственных, частных структур и ведущих специалистов отрасли.
Вице-премьер поднял вопросы текущего состояния дел, проблем и перспектив ядерной медицины в Казахстане.
С докладом выступила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Она отметила, что растет количество онкологических пациентов, которым требуется проведение современного метода диагностики.
Сейчас в Казахстане действует четыре позитронно-эмиссионных томографа (ПЭТ–центр):
- в Нур-Султане – два;
- в Алматы – один;
- в Семее – один.
Заместитель премьер-министра отметил, что, в рамках направления "Высокоэффективная ранняя диагностика" комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в ближайшие два года для инновационных методов исследования запланировано открытие еще четырех ПЭТ-центров в Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Караганде.
По итогам совещания Ералы Тугжанов поручил разработать Дорожную карту по развитию отечественной ядерной медицины путем расширения сети ПЭТ-центров.
А также создать межведомственную рабочую группу из ответственных государственных и заинтересованных в сотрудничестве в рамках ГЧП компаний.