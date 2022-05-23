В Казахстане не зарегистрировано случаев заражения обезьяньей оспой

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На сегодня в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
"В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии", - отметила главный санитарный врач РК- вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.
Оспа обезьян (monkeypoxes – MPXV) – это редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (покраснения).
Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением.
Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение.
Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки).
Инфицирование также может произойти при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.
Оспа обезьян на сегодня распространена в странах Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан). Количество случаев заболевания в Африке стремительно растет, начиная с 2016 года, по официальным источникам, заболеваемость увеличилась в 20 раз. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго.
20 мая 2022 года ВОЗ сообщила, что в Конго зафиксировано 1,2 тысячи случаев обезьяньей оспы с начала года.
По предварительным данным ВОЗ, в мире за пределами Африканского континента зарегистрировано 110 случаев в 14 странах мира (Испания, Португалия, Великобритания, Бельгия, Канада , Германия, Италия, Австралия, Нидерланды, США , Израиль, Франция, Швейцария , Швеция).
Главный санврач РК дает следующие рекомендации для выезжающих в зарубежные страны в связи с началом летних каникул и сезона отпусков:
1) воздержаться от посещения (особенно с детьми) стран Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан), где зарегистрированы вспышки оспы обезьян;
2) в случае выезда в зарубежные страны исключить контакты с дикими животными (приматами, грызунами), избегать приема пищи в местах стихийной и уличной торговли, употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо (продукты);
3) при посещении мест массового скопления людей пользуйтесь мерами личной профилактики (дистанцирование, маски, антисептики), соблюдайте гигиену рук;
4) если по возвращении из поездок в течение трёх недель почувствовали недомогание, температуру, сыпь (покраснения, пузырьки и др.) – срочно обратитесь в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о вашем пребывании за рубежом.
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