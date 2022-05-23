В Казахстане не зарегистрировано случаев заражения обезьяньей оспой

На сегодня в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

"В местах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. Проводятся мероприятия по выявлению (предупреждению завоза) на государственной границе больного с подозрением на особо опасные заболевания с помощью дистанционной термометрии", - отметила главный санитарный врач РК- вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Оспа обезьян (monkeypoxes – MPXV) – это редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы (покраснения).

Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением.

Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение.

Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки).

Инфицирование также может произойти при контакте с кровью зараженного или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.

Оспа обезьян на сегодня распространена в странах Западной Африки (Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан). Количество случаев заболевания в Африке стремительно растет, начиная с 2016 года, по официальным источникам, заболеваемость увеличилась в 20 раз. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго.

20 мая 2022 года ВОЗ сообщила, что в Конго зафиксировано 1,2 тысячи случаев обезьяньей оспы с начала года.

По предварительным данным ВОЗ, в мире за пределами Африканского континента зарегистрировано 110 случаев в 14 странах мира (Испания, Португалия, Великобритания, Бельгия, Канада , Германия, Италия, Австралия, Нидерланды, США , Израиль, Франция, Швейцария , Швеция).

Главный санврач РК дает следующие рекомендации для выезжающих в зарубежные страны в связи с началом летних каникул и сезона отпусков: