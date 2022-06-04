В Алматы всех желающих приглашают хором исполнить государственный гимн

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В Алматы всех желающих приглашают присоединиться к акции по исполнению гимна Казахстана в честь Дня государственных символов, который отмечается 4 июня, передаёт BaigeNews.kz

По информации городского акимата, сегодня в 10:00 во всех парках, торгово-развлекательных центрах и общественных пространствах прозвучит государственный гимн нашей страны. Жители и гости мегаполиса могут присоединиться к данной акции и исполнить его все вместе.

"При публичном исполнении государственного гимна присутствующие поют или слушают его стоя, граждане Казахстана прикладывают правую руку к сердцу", − напомнили в акимате.

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