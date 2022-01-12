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Усилена профилактика среди склонных к религиозной радикализации групп - МИОР | BaigeNews.kz вчера, 09:28
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Фото: inform.kz

Усилена профилактика среди склонных к религиозной радикализации групп - МИОР

Министр информации и общественного развития Казахстан Аскар Умаров сообщил, что будет усилена профилактическая работа среди склонных к религиозной радикализации групп, передает BaigeNews.kz.

"В сфере религии. Министерством будет продолжена работа по профилактике религиозного экстремизма в целях недопущения радикализации граждан и использования религии в деструктивных целях. Министерством совместно с МИО проводится информационно-разъяснительная работа, как общепрофилактического характера, так и среди целевых групп населения, подверженных риску к радикальной идеологии", - отметил министр на заседании правительства.

По его словам, проводится активная работа в информационном поле с упором на социальные сети по профилактике контрпропаганды радикальной религиозной идеологии.

В целях возврата последователей деструктивных и радикальных религиозных взглядов в русло традиционного ислама МИОР совместно со специальными правоохранительными и местными исполнительными органами проводится реабилитационная работа.

"Предлагается усилить адресную информационно-разъяснительную работу с наиболее уязвимыми категориями граждан, такими как молодежь, безработные, маргинальные, самозанятые граждане, верующие. В целях недопущения радикализации населения через интернет, усилить мониторинг интернет-пространства на предмет выявления радикального религиозного контента, профилактика, также контрпропаганда религиозного экстремизма в соцсетях, в особенности среди молодежи и уделить внимание адресной работе с казахстанскими подписчиками радикальных групп и сообществ в соцсетях", - добавил Умаров.

Он подчеркнул, что нужно продолжить дальнейшую реабилитационную работу с последователями деструктивных религиозных течений, в том числе, женщинами, возвращенными из зон террористической активности в рамках спецоперации Жусан.

В сфере гражданского общества МИОР будет организовано широкое обсуждение новых политических инициатив президента с привлечением представителей гражданского обществ и экспертов.

"Наряду с этим планируется проведение серии экспертных дискуссий стратегических сессий, обсуждений в регионах страны. В целях усиления коммуникационных каналов, взаимодействия между центральными властями и местным населением будет проведен анализ координации работы МИО на предмет готовности местных властей к ЧП. Наряду с этим РК как участник международных договоров и организаций, также страна, желающая принять участие в международных инициативах, как ОЭСР, несет определенные обязательства в области прав человека. Механизмы правового регулирования должны учитывать особенности деятельности НПО, также обеспечение господдержки общественных объединений", - добавил глава ведомства.

Министр считает, что необходимы правовые инструменты, дающие дополнительный импульс развитию института гражданского общества и возможности реализации гражданских инициатив.

Для этого планируется расширение механизма реализации права граждан на свободу объединения путем внесения изменений в действующее законодательство.

#протесты в Казахстане #МИОР #экстремизм
вчера, 09:28
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Артём Волков Журналист

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