Угадай, кто это. Какими были в детстве известные казахстанцы

Сегодня казахстанцы в социальных сетях устроили флешмоб "Вспомни детство" и наперебой публикуют свои детские фотографии или делятся снимками своих детей. В День защиты детей пользователи Казнета позволили себе много "милоты" и "мимишности", уровень которых сегодня в Facebook и Instagram просто зашкаливает.
Редакция BaigeNews.kz
с удовольствием хотела поделиться с вами детскими фотографиями своих сотрудников, однако мы решили, что вам будем намного приятнее увидеть, какими в детстве были известные казахстанские политики и звезды эстрады.
Да, те самые взрослые дяди и тети, которые теперь с высоких трибун произносят серьёзные речи, принимают важные решения в правительстве или собирают толпы фанатов на своих концертах и набирают в соцсетях миллионы просмотров, когда-то тоже были маленькими, милыми, несуразными, шкодистыми детьми.
Эта фотография многих вводит в ступор, когда спрашиваешь: "Кто на ней запечатлен?". Этот милый щекастый малыш - некто иной, как нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Снимок показали в телеинтервью, которое российский журналист Алексей Пивоваров взял у главы государства. Там говорится, что фото сделано в 1953 году, когда Токаев родился.
Кроме того, в Интернете есть ещё один снимок из детства президента. Тут Касым-Жомарт Токаев ещё школьник, и наша редакция решила, что на этом фото его можно узнать по глазам.
А этот улыбчивый мальчик с мягкой игрушкой в руках - Кайрат Келимбетов, бывший председатель Национального банка, а ныне управляющий Международным финансовым центром "Астана".
Возможно, вы и не догадываетесь, кто этот брутальный карапуз на детском мотоцикле, но поклонники Кайрата Нуртаса узнают своего кумира из тысячи малышей. В принципе, цветы на первом плане должны были подсказать вам, кто это. Самый известный казахский певец, любимец публики и просто Кайрош.
Этого красавчика узнают с первого же обворожительного взгляда. Удивительно, он так умел смотреть уже в детстве. Актер Санжар Мади, признанный артист кино не только в Казахстане, но и далеко за рубежом. Ну и, конечно, кумир миллионов девушек.
Судя по тому, что в нашем списке пока только одни мужчины, вы, возможно, уже догадались, что его составляла девушка. Но не спешите закрывать страницу, известным казахстанкам мы тоже уделили внимание.
На этом фото - одна из самых красивых, известных и успешных женщин страны - Мадина Садвакасова. Ну кто же из нас в нулевых не пел "Жұлдызды түнде"? И каждый парнишка был тайно влюблен в эту певицу. Как видите, она и в детстве была очаровательна.
Этот зеленоглазый брюнет на снимке уже который год подряд заставляет казахстанцев просыпаться в воскресенье в семь утра. Ради кого мы можем идти на такие подвиги? Конечно же, только ради любимого боксера Геннадия Головкина. Точнее ради того, чтобы посмотреть его бой, увидеть его победу и с чувством удовлетворения снова лечь спать.
Ребёнок в бабочке вполне мог стать одним из многих казахстанских исполнителей, но песенный конкурс в Китае перевернул его жизнь. И сейчас Димаш Кудайберген - кумир женской половины аудитории не только в Азии, но и в Европе. Думаем, что слов будет недостаточно описать всю крутость этого парня.
Этот мальчик с мячом на фото очень рано понял, кем станет, когда вырастет. И, кстати, ни разу не ошибся в выборе профессии. Легендарный казахстанский футболист Давид Лория, который во время футбольных матчей приковывал к экрану внимание не только парней, но и девушек. Уж очень хорош он с мячом. Ну и без тоже.
Кто бы знал, что этот симпатичный блондин на снимке заставит мир говорить о Казахстане. Наш знаменитый тяжелоатлет Илья Ильин, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.
Фото Voxpopuli.kz