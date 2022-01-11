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Turkish Airlines возобновляют полеты в Казахстан с 13 января | BaigeNews.kz 11 января, 14:32
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Фото: pixabay.com

Turkish Airlines возобновляют полеты в Казахстан с 13 января

Turkish Airlines возобновляют полеты в Казахстан с 13 января, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.

С 13 января авиакомпания "Turkish Airlines" возобновляет регулярные рейсы из Стамбула в Нур-Султан, с 14 января планируется в Актау, с 15 января в Туркестан.

Также планируется возобновление регулярных рейсов с/в Алматы. Билеты на рейсы авиакомпании "Turkish Airlines" можно приобрести на сайте авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно — эпидемиологических требований.
#авиаперевозки #беспорядки в Алматы #протесты в Казахстане
11 января, 14:32
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Журналист

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