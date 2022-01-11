Turkish Airlines возобновляют полеты в Казахстан с 13 января, передает BaigeNews.kz
со ссылкой на Комитет гражданской авиации МИИР РК.
С 13 января авиакомпания "Turkish Airlines" возобновляет регулярные рейсы из Стамбула в Нур-Султан, с 14 января планируется в Актау, с 15 января в Туркестан.
Также планируется возобновление регулярных рейсов с/в Алматы. Билеты на рейсы авиакомпании "Turkish Airlines" можно приобрести на сайте авиакомпании.
Рейсы будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно — эпидемиологических требований.