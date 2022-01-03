Цена газа в Европе торгуется выше 900 долларов за тысячу кубометров

Фото: belta.by

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет около 13%.

Цена газа в Европе в ходе первых биржевых торгов в 2022 году поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $933 за 1 тыс. куб.м, или 79,5 евро за МВт·ч.

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет около 13%.

21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в 2000 долларов за тыс. куб.м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть. Таким образом, цена газа закрыла торги в 2021 году падением ниже 800 долларов.

Стоимость фьючерсов на хабе TTF волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. По данным "Газпрома", средняя цена экспорта газа по контрактам в 2021 году составит 280 долларов за тыс. куб.м.