ТРЦ MEGA Alma-Ata возобновит работу 12 января

В среду, 12 января ТРЦ MEGA Alma-Ata и MEGA Park возобновляет работу. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает BaigeNews.kz
.
"Мы будем открыты с 10:00 до 18:00. Информация о бутиках, которые будут работать, уточняется", — говорится на официальной странице
компании в соцсетях.
В компании сообщили, что MEGA не будет начислять арендные платежи за дни, когда ТРЦ был закрыт, а также будет предоставлена отсрочка по оплате аренды на месяц.
"Что касается арендаторов, пострадавших в результате мародерства, то MEGA возьмет на себя расходы по восстановлению их бутиков и магазинов; будут восстановлены витражи магазинов, им будет оказана поддержка в виде полной отмены начисления всех платежей на период восстановительных работ. Наши сотрудники продолжают круглосуточно работать и уже приступили к восстановлению ТРЦ",- сообщили в пресс-службе компании.
11 января ТРЦ MEGA в Алматы продолжают оставаться закрытыми.
"Как только MEGA в Алматы возобновит работу, мы обязательно оповестим вас по доступным каналам связи", — уточнили в пресс-службе компании.
ТРЦ MEGA Silk Way в Нур-Султане начал работать с 10 января.