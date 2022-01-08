Можно выдавать товарные чеки вместо фискальных онлайн-чеков ККМ, если нет интернета — Минфин

Фото: Минфин РК

Эта поблажка действует только на период режима чрезвычайного положения и при отсутствии сети интернет.

При отсутствии сети интернет предприниматели Казахстана могут выдавать товарные чеки вместо фискальных онлайн-чеков контрольно-кассовых машин (ККМ). Об этом, как передает BaigeNews.kz, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.

Сообщается, что только на период режима чрезвычайного положения и при отсутствии сети интернет предприниматели могут выдавать товарные чеки вместо фискальных чеков ККМ, выдаваемых обычно в режиме онлайн.

В финансовом ведомстве также напоминают, что товарный чек выдается в случае отсутствия электроэнергии или неисправности ККМ, в том числе отсутствия передачи данных с онлайн-ККМ через сети телекоммуникаций, предоставляемых оператором фискальных данных.

Напомним, что полный переход на обязательное применение онлайн контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных (ККМ) индивидуальными предпринимателями был осуществлен в Казахстане в период с апреля 2019-го по январь 2020 года.