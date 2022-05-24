Токаеву доложили о 600 изобличенных взяточниках

110 из которых – руководители различного уровня.﻿

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Akorda.kz.

По данным Агентства, за неполные пять месяцев этого года зарегистрировано свыше 1000 коррупционных преступлений. В коррупции изобличено более 600 должностных лиц, 110 из которых – руководители различного уровня.

Олжас Бектенов информировал о ходе исполнения поручения президента по обеспечению возмещения причиненного государству ущерба. С начала года в бюджет страны возвращены средства в сумме более 220 миллиардов тенге.

Главе государства было доложено, что Агентством приняты меры по созданию защитных механизмов от незаконного вмешательства в бизнес. Разработан алгоритм действий, в соответствии с которым начало расследований и любые следственные действия в отношении предпринимателей должны быть согласованы с центральным аппаратом.

Наряду с этим совместно с НПП "Атамекен" создана рабочая группа по оперативному реагированию на факты неправомерного вмешательства в бизнес со стороны госорганов.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по усилению антикоррупционной деятельности.