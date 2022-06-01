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Токаев посетил мемориальный музей академика Каныша Сатпаева | BaigeNews.kz 1 июня, 16:55
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Токаев посетил мемориальный музей академика Каныша Сатпаева

По завершении торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, глава государства совершил экскурсию в мемориальный музей академика Каныша Сатпаева, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды "БОРТ №1".

Президент осмотрел экспозиции залов и рабочего кабинета первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева, в которых выставлены личные вещи, подлинные документы, материалы о научной и общественной деятельности выдающегося казахского ученого-геолога.

Ранее президент выступил на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук.

#Сатпаев #наука #Касым-Жомарт Токаев
1 июня, 16:55
1542
Журналист

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