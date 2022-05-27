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Токаев поблагодарил организатора самого масштабного урока домбры, попавшего в Книгу рекордов Гиннеса | BaigeNews.kz 27 мая, 17:12
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Токаев поблагодарил организатора самого масштабного урока домбры, попавшего в Книгу рекордов Гиннеса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил благодарственное письмо заслуженному деятелю культуры Айтжану Токтагану, который провел масштабный урок домбры с учащимися Назарбаев Интеллектуальной школы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Akorda.kz.

"Вы внесли большой вклад в популяризацию культурного наследия нашего народа, открыли миру неизвестные ранее музыкальные произведения и их авторов. Ваши труды, написанные на основе результатов многолетних изысканий и исследований, сегодня используются в качестве учебников в музыкальных школах и других учебных заведениях. Организованный Вами урок домбры объединил воедино тысячи учеников Назарбаев Интеллектуальной школы. Это мероприятие способствовало повышению интереса к искусству казахского кюя и углублению познаний подрастающего поколения. Уверен, эта культурная акция, направленная на популяризацию национального искусства, займет достойное место в Книге рекордов Гиннеса", – говорится в поздравительном письме.

Напомним, в Книгу рекордов Гиннесса попадёт урок домбры, прошедший в НИШ физико-математического направления в Нур-Султане.

Его планируется внести в Книгу рекордов Гиннеса как онлайн рекорд "Самый масштабный урок домбры".

24 мая в школе одновременно 1032 ученика исполнили на домбре знаменитые кюи "Сарыарқа", "Балбырауын", "Еркем-ай", "Кеңес", "Жастар биі".



#домбра
27 мая, 17:12
3056
Журналист

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