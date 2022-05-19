Токаев анонсировал масштабную реформу судебной системы

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса анонсировал масштабную реформу судебной системы, передаёт BaigeNews.kz
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По его словам, важный приоритет — обеспечение открытого и справедливого правосудия.
"Первый вопрос — кадровый, поскольку без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более двух тысяч судей. С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьёзно ускориться", — сказал глава государства.
пресс-служба Акорды
Второй важный аспект, по его словам, это принципы правосудия.
"Гарантия судебной защиты частной собственности и интересов является базовым условием для развития экономики и привлечения инвестиций, то есть обеспечения общего прогресса страны. В Казахстане признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность — это положение закреплено в Конституции. Однако зачастую на практике у нас в приоритете защита интересов отдельных государственных органов, которые иногда ошибочно понимают как интересы государства. С внедрением административной юстиции мы смогли переломить данную тенденцию, но работы еще много. При отправлении правосудия не может быть иных принципов, кроме справедливости и беспристрастности. Необходимость реформирования судебной системы назрела. Мы слышим эти призывы от иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении", — сказал Токаев.
На повестке этой встречи — вопросы защиты прав бизнеса, участие предпринимателей в реализации новой экономической политики, а также системной поддержки МСБ.