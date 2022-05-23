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Тело ребёнка нашли на свалке в Алматинской области: задержаны подозреваемые | BaigeNews.kz 23 мая, 21:05
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Тело ребёнка нашли на свалке в Алматинской области: задержаны подозреваемые

Мать и дядю девочки, скелетированное тело которой нашли на свалке в Алматинской области, поместили под стражу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В городе Сарканд санкционировали арест двух подозреваемым в причастности к гибели четырехлетней девочки-инвалида. Один из подозреваемых является матерью ребенка, другой приходится родным дядей", — говорится в сообщении.

Изначально 19-летняя мать девочки утверждала, что девочка страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью, а в феврале ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Тело девочки на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.

"В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, скрытно похоронив ее в городском карьере. В отношении обоих задержанных Саркандским районным судом санкционирован арест", — уточнили правоохранители.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 99 УК РК, предусматривающей наказание за убийство малолетнего лица.

"Подозреваемые содержатся под стражей. Согласно действующему законодательству подозреваемым грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", — добавили полицейские.


#дети #криминал
23 мая, 21:05
2504
Журналист

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