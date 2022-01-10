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Студентов в общежитиях обеспечивают продуктами - МОН РК | BaigeNews.kz 10 января, 11:50
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Фото: inform.kz

Студентов в общежитиях обеспечивают продуктами - МОН РК

Казахстанские студенты, оставшиеся в общежитиях, обеспечены продуктами питания, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МОН РК.

Администрации казахстанских вузов обеспечивают студентов товарами первой необходимости.

"Отметим, что студенты в настоящее время находятся на зимних каникулах. В общежитиях вузов по всей стране сейчас осталось очень малое количество студентов, а именно четыре процента от общего числа или около шести тысяч студентов. При этом большая часть студентов, проживающих в эти дни в общежитиях мегаполисов, - это иностранцы и студенты из отдаленных регионов", - рассказали в МОН.

Все эти дни руководством вузов реализованы комплексные меры для обеспечения безопасности.

Для того, чтобы оставшиеся в общежитиях студенты были обеспечены продуктами питания и товарами первой необходимости в условиях ЧП, в общежития подвозят продукты и товары, а также предметы первой необходимости.

Руководство вузов сформировало резерв продуктов питания на несколько дней. Работают телефоны горячей линии: 8 7172 74 16 24, 8 7172 74 20 67, 8 7172 74 23 52.

#МОН РК #протесты в Казахстане
10 января, 11:50
1546
Журналист

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