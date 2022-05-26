Среди стран СНГ Казахстан отличился высокими ценами на муку

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На 25 мая 2022 года, по данным GlobalProductPrices.com, среди 91 государства, вошедшего в рейтинг, самые доступные цены на муку были в Беларуси — 0,39 доллара за килограмм. Казахстан оказался на 33-м месте из 91 – 0,95 доллара за килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

Среди стран СНГ цены на муку ниже, чем в Казахстане, зафиксировали в Азербайджане (0,88 доллара за килограмм), и Узбекистане (0,6 доллара за килограмм). Россия разместилась на 38-м месте, уступив Казахстану с показателем 1,01 доллара США за килограмм муки. Дороже всего мука стоила в Макао — 3,2 доллара за килограмм. Среди самых «дорогих» также оказались Гонконг (Китай) и Саудовская Аравия — 2,92 доллара за килограмм

За январь–апрель 2022 года в Казахстане произвели 1,2 миллиона тонн муки из зерновых культур — на 4,6 процента больше, чем годом ранее.В региональном разрезе больше всего муки произвели в Костанайской области: 399,9 тысячи тонн (плюс 10,8 процента за год). В тройке лидирующих регионов также оказались Северо-Казахстанская (118 тысячи тонн, плюс 25,2 процента за год) и Карагандинская (96,2 тысячи тонн, минус 4,4 процента) области.

Отметим, что Казахстан обеспечивает собственные потребности в муке полностью. Так, по итогам первого квартала отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 99,5 процентов.

Импорт в целом вырос, причём на заметные 23,9 процента, но это только 4,1 тысячи тонн против произведённых внутри страны 827,8 тысячи тонн. Тем временем на экспорт отправили 467,8 тысячи тонн муки — сразу на 36,4 процента больше, чем в 2021 году. Доля экспорта составила 56,2 процента от ресурсов. Больше всего муку экспортируют в Узбекистан, Туркменистан и Россию.